Pass sanitaire : un délai jusqu’à fin août pour les salariés des établissements accueillant du public

Ils ne s'étaient pas du tout projetés dans un scénario si précipité. Mais pour les cinémas, théâtres, musées et parcs d'attractions, le compte à rebours a commencé. Dans une semaine, ils devront vérifier que leurs clients ont un pass sanitaire à l'entrée. "Ce qui nous inquiète, c'est d'être obligé de recruter, devoir investir dans du matériel. Aujourd'hui, on n'est pas équipé pour contrôler ces QR codes", fait part le directeur du "Village Gaulois" à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor). La deuxième échéance sera pour les bars, restaurants et les grands centres commerciaux. À partir de début août, ils devront eux aussi contrôler le pass sanitaire. Pour la directrice de ce centre commercial de 100 000 mètres carrés, c'est mission impossible. "Il y a plusieurs milliers de personnes qui rentrent par jour ici. On a seize portes au total dans le centre commercial. Il faut savoir que contrôler un pass sanitaire, ça veut dire contrôler la pièce d'identité, ça veut dire environ 30 à 40 secondes par personne. Nous risquons d'avoir des clients qui se découragent face à la file d'attente", confie-t-elle. Dernière échéance pour les salariés de tous ces secteurs. Eux aussi doivent avoir leurs pass sanitaires. Ils ont finalement eu un délai et ont jusqu'au 30 août pour se faire vacciner. Pas une minute à perdre pour un jeune cuisinier, il avait peur de ne pas obtenir de rendez-vous. Mais sous nos yeux, il a pu prendre rendez-vous pour le 22 juillet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.