Pass sanitaire : un patron trop zélé ?

Un pass sanitaire valide pour venir au bureau chaque matin, c'est l'exigence imposée par le directeur dès le 1er octobre, dans une entreprise qui fournit des bracelets pour les personnes âgées dépendantes. Une façon pour lui de simplifier l'organisation du travail. "L'activité de mon entreprise est d'intervenir auprès de personnes âgées isolées à domicile ou d'assister des soignants dans des Ehpad. Nos clients nous indiquent que sans pass sanitaire, les équipes ne pourront plus rentrer dans les établissements. On arrive dans une espèce de mur", nous a confié Laurent Levasseur, PDG de Bluelinea. Pour certains de ses salariés qui ont une activité de bureau, cela passe mal. "Je n'aime pas trop le fait qu'on m'oblige à faire les choses. Donc, c'est vraiment une question de fierté, de liberté", a expliqué un jeune homme. Le chef d'entreprise est-il donc dans son droit ? "La première chose à vérifier, c'est est-ce que son activité rentre dans le périmètre de l'application du pass sanitaire ou de l'obligation vaccinale ? En l'occurrence, l'activité n'est pas du tout visée par la loi du 5 août dernier. Les salariés sont parfaitement fondés à pouvoir s'opposer et à refuser à justifier de leur état de santé", a répondu Me Sébastien Monetto, avocat en droit social.