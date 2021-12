Pass vaccinal : des députés pris pour cible

Pascal Bois a encore du mal à réaliser. Mercredi, à trois heures du matin, ce député de La République en Marche dormait profondément avec son épouse quand des individus ont mis feu à son garage. L’incendie est accompagné d’un message clair. Depuis deux semaines et l’annonce du pass vaccinal par le gouvernement, les députés de la majorité sont pris pour cible, en grande majorité par mail ou sur les réseaux sociaux. Mercredi, des dizaines d’entre eux ont reçu ce courrier : “Si vous ne votez pas non au texte, toute la France se souviendra de l’Assemblée nationale comme un gigantesque bain de sang où giseraient les corps qui pensaient nous gouverner. Ma menace est sérieuse car les actes suivront. Maintenant, vous le savez.” Des menaces, cette autre députée en a reçues, elle aussi. Ce jeudi matin, elle est allée à la gendarmerie pour porter plainte. Ces dernières semaines, les rondes des policiers se sont intensifiées aux abords des domiciles et des permanences des élus. Laetitia Saint-Paul a pris les devants. Signe de la tension qui règne en ce moment, elle a installé, à ses frais, un système de vidéo surveillance. Malgré les intimidations, les trois députés de la majorité que nous avons rencontré nous assurent qu’ils voteront en faveur du pass vaccinal. T F1 | Reportage N. Gandillot, J.P. Elme, J.F. Drouillet