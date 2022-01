Pass vaccinal : il entrera en vigueur lundi prochain

Pour tous les plus de 16 ans, dès lundi, le pass vaccinal va tout simplement remplacer le pass sanitaire. Mais comment cela va-t-il se passer ? Si vous faites partie des 52 millions de Français qui ont reçu leur troisième dose, vous n’avez rien à faire. Votre pass reste valide. Il vous sera demandé au restaurant, au théâtre, au stade, dans les avions et à bord des TGV. Si vous n’êtes pas vacciné et que vous hésitez à sauter le pas, sachez que votre pass vaccinal sera actif dès la première dose, si votre deuxième dose est prévue sous un mois, et si vous présentez un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Une mesure incitative, valable jusqu’au 15 février, qui s’adresse au 4,6 millions de non-vaccinés. Une exception est faite pour les Ehpad, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux qui restent accessibles aux non-vaccinées avec un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Les jeunes entre 12 et 15 ans ne sont pas concernés par le pass vaccinal, ils conservent leur pass sanitaire. T F1 | Reportage J. Devambez, C. Diwo, F. Petit