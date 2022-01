Pass vaccinal : le coup de colère du Premier ministre

Grosse colère du Premier ministre ce mardi dans l’Hémicycle. Rarement, Jean Castex ne s'était autant emporté face aux députés. "Le virus galope et vous tirez sur le frein à main", a-t-il lancé. Référence à ce qui s'est joué la nuit dernière dans la même salle. Scène surréaliste à l'Assemblée nationale. Après un vote à main levée, dans un brouhaha général, Olivier Véran a bien du mal à cacher son agacement. L'opposition vient d'obtenir la suspension du débat sur le pass vaccinal qui devait avoir lieu toute la nuit. Dans les couloirs du palais Bourbon, on justifie ce coup de théâtre, à droite comme à gauche. "C'est un camouflé pour le gouvernement et pour la majorité qui n'a pas su mobiliser ses troupes", a affirmé Damien Abad, président du Groupes Les Républicains à l'Assemblé nationale. Les débats ont repris ce soir. Le gouvernement espère toujours que le texte soit adopté le 15 janvier. Une date très incertaine à ce stade. T F1 | Reportage M. Chantrait, M. Guénégan, A. Tessier, I. Fodaro, J.M. Bellard, I. Gippet