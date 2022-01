Pass vaccinal : le grand test pour les restaurateurs

Dans les restaurants, on croirait que rien n'a changé. On retrouve les mêmes regards au menu et les mêmes contrôles à l'entrée des établissements, à un détail près. Le pass sanitaire a été remplacé par le pass vaccinal. Et depuis sa mise à jour ce lundi matin, l'application des restaurateurs fait savoir que "le mode pass vaccinal est à utiliser par défaut, sauf dans les cas particuliers spécifiés par la loi pour lesquels le mode pass sanitaire s'applique." Le bouleversement est discret, mais il concerne tous les plus de 16 ans et suffit à rassurer une partie des clients. Logiquement, c'est vrai. Seul un parcours vaccinal complet vous autorise à consommer. Pourtant, à l'ouverture de la Chocolaterie à Chartres (Eure-et-Loir), une cliente s'est présentée sans sa dose de rappel. Marion Labarre, serveuse de l'établissement, explique que la dame a été exceptionnellement autorisée à consommer, car c'est une habituée. En théorie, tous les professionnels peuvent désormais exiger une carte d'identité pour vérifier l'authenticité du pass. Mais en plein coup de feu, un pass vaccinal valide suffit dans certains établissements. Ceci dit, personne ne conteste le nouveau dispositif qui est le seul moyen de rester ouvert, mais certains espèrent que cela sera provisoire. Selon les syndicats de restaurateurs, il faudra patienter trois semaines pour évaluer les pertes causées par l'absence des clients non vaccinés. TF1 | Reportage D. De Araujo, J.Y. Chamblay.