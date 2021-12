Pass vaccinal : les non-vaccinés sous pression

Michel, commercial, sillonne les routes pour son travail. Et comme il n'est pas vacciné, sa vie quotidienne est compliquée. Il a aussi fait une croix sur la salle d’escalade qu’il fréquente. Et pour sortir avec ses amis, il est obligé de payer ses tests. Cela ne sera plus possible lorsque le pass sanitaire se transformera en pass vaccinal. Pour les 5,4 millions de Français qui refusent les injections, il sera interdit de prendre le train longue distance, l’avion ou encore d’aller au cinéma, au théâtre, d’accéder aux salles de sport, aux bars et aux restaurants. Actuellement, près de 10% des 30-49 ans ne sont pas vaccinés, bien plus que chez les 18-29 ans et leurs aînés. Chez les plus de 75 ans, 8% vont aussi subir la pression du pass vaccinal, alors certains changent d’avis. En une semaine, le nombre de premières injections a bondi de 34%. Alors que le projet de loi sur le pass vaccinal sera débattu au Parlement dans les prochains jours pour une entrée en application le 15 janvier. T F1 | Reportage C. Bayle, M. Croccel, C. Souhaut