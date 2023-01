Passage à niveau : un TGV percute une voiture dans l'Ain

Une voiture a été percutée dimanche soir un peu avant 22 heures par un TGV sur un passage à niveau dans l’Ain. Le conducteur est grièvement blessé, l’enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit d’un suicide ou d’un accident. Ce n’est pas la première collision dans la commune de Péronnas, 6 700 habitants et sept passages à niveau. À quelques kilomètres de là, deux télescopages ont eu lieu sur un autre passage à niveau en 2022 et 2021. Pour autant, la maire n’a pas prévu de travaux pour sécuriser le carrefour. Par ailleurs, un passage est doté d’une signalisation lumineuse et sonore, et de demi-barrières de chaque côté. Les deux passages de Péronnas ne font pas partie des 146 considérés comme dangereux par le ministère des Transports. Chaque suppression de ces passages à niveau coûte entre trois et quinze millions d’euros, car il faut, soit construire un pont, soit creuser un tunnel. En France, un accident se produit tous les trois jours en moyenne sur un passage à niveau. TF1 | Reportage J. de Franqueville, G. Charnay, E. Nappi