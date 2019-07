Passage d'un astéroïde près de la Terre : a-t-on frôlé la catastrophe ?

Un astéroïde a frôlé la Terre, jeudi 25 juillet. Mesurant 57 à 130 mètres de diamètre, l'équivalent de la taille d'un terrain de football, il était trop petit et très difficile à localiser dans l'Espace. Beaucoup d'options sont étudiées actuellement pour dévier la trajectoire d'une météorite afin d'éviter une collision et nous protéger. Explications en plateau avec notre journaliste Yani Khezzar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.