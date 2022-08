Passagers d'Eurotunnel : bloqués sous la Manche

Coincés dans un tunnel à 100 mètres sous la mer, 400 passagers sont évacués en urgence de leur train, dans le tunnel sous la Manche. Il y avait en grande majorité des familles britanniques, de retour de vacances en France. Dans le train qui transporte leur voiture, une alarme retentit et force le conducteur à s'arrêter. Les passagers doivent descendre dans l'obscurité et emprunter un tunnel de service, pour rejoindre un autre train. Au total, ils ont vécu cinq heures d'angoisses. Parmi les passagers, il y avait beaucoup d'enfants en bas âge. "C'était assez effrayant. Il y avait beaucoup de bruit et le vent soufflait fort. Ma fille était terrifiée, elle a cinq ans, alors c'était assez angoissant pour elle" raconte Matt Horne, un passager britannique d'Eurotunnel. La compagnie qui exploite le tunnel sous la Manche, a promis un remboursement à tous les passagers. Une enquête est en cours, pour déterminer les causes de cet incident. Une telle évacuation n'avait pas eu lieu depuis huit ans. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Barbarzanges, C. Dubrul