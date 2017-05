Les passations de pouvoir entre ministres, une aventure publique et humaine  

Une passation c’est une pièce de théâtre, avec ses héros, son public, ses confidences. Ce mercredi n’a pas dérogé à la règle, et au-delà des aventures publiques se sont jouées pour les ministres et les personnels des ministères des aventures humaines. Même si en apparence chacun fait en sorte que les passations de pouvoir se passent du mieux possible.