Passeport vaccinal : les Français consultés en ligne

Un voyage à l'étranger, une soirée au cinéma, ou un verre en terrasse... Et si le retour à la vie normale passait par un passeport vaccinal. Un document officiel qui atteste que vous êtes vaccinés contre le coronavirus. Le Conseil économique, social et environnemental lance ce mercredi une consultation en ligne pour savoir ce qu'en pensent les Français. Y êtes-vous favorables ? La question divise. Pour certains, c'est une bonne idée si cela permettait de revenir à une vie normale. Pour d'autres en revanche, ce procédé pourrait créer des discriminations. Ce passeport prendrait la forme d'un document ou d'un QR code sur votre téléphone. Mais pour que ce dispositif fonctionne efficacement, il faut d'abord que tous les acteurs jouent le jeu. Et notamment les restaurateurs qui auraient la charge du contrôle de leurs clients. Puis, il faut être certain que les vaccins empêchent la transmission du virus. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est surtout cela qui freine le gouvernement. Selon nos informations, l'exécutif réfléchit effectivement au passeport vaccinal. Mais il estime qu'il est encore trop tôt pour le lancer comme l'Allemagne et les Pays-Bas notamment. En revanche, la Suède, le Danemark ainsi que certains pays du sud comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce, sont prêts à l'adopter plus rapidement. Ils y voient une solution pour faire revenir les touristes. Quant à Israël, il sera le premier à lancer son passeport début mars. Dans l'État hébreu, près de la moitié de la population est déjà vaccinée.