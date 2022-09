Passeports, carte d'identité : des délais toujours aussi fous

À la mairie de Landerneau, le standard est totalement saturé. 80% des appels concernent des renouvellements des papiers d’identité, et les usagers vont devoir s’armer de patience. Marion, elle, avait pris son rendez-vous en mars dernier pour déposer sa demande de carte d’identité ce lundi 26 septembre. Le plan d’urgence de cet été, qui visait à installer 350 dispositifs de prise d’empreintes dans toute la France, n’a pas suffi. Et malgré l’embauche d’une personne à temps plein, les délais sont toujours bien trop longs à la mairie de Landerneau. Alors, certains vont jusqu'à parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir obtenir leur papier. À Lille, les mairies reçoivent les demandes de toute la France. Le délai varie entre 20 jours et un mois, moitié moins qu’en mai dernier. C’est surtout la mobilisation des agents dans les onze mairies de la ville et des créneaux supplémentaires le samedi matin qui a permis de revenir à des délais plus raisonnables. Plusieurs sites Internet proposent de trouver des créneaux partout en France le plus rapidement possible. Mais la seule vraie solution est de vérifier régulièrement la date d’expiration de ses papiers d’identité. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Pirckher, T. Joire