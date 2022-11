Passeports : des délais toujours aussi longs

À Orléans, les services municipaux sont dépassés par les demandes : 24 000 depuis janvier, c'est 30 % de plus qu'en 2021 sur la même période. Après deux ans de Covid, beaucoup viennent refaire leurs cartes d'identité. D'autres ont besoin d'un nouveau passeport pour partir à l'étranger. À l'échelle nationale, il faut compter en moyenne 50 jours pour un rendez-vous en mairie. En été 2021, un plan d'urgence avait pourtant permis de recruter des agents. À Orléans, les délais étaient redescendus à un mois. Mais ces aides n'étaient que provisoires. La mairie doit de nouveau se débrouiller seule. Il y a pourtant urgence. Neuf millions de Français ont refait leurs pièces d'identité cette année 2022. Ils devraient atteindre 14 millions en 2023. L'Etat n'a plus le choix et annonce une nouvelle aide de 20 millions d'euros, qui servira à embaucher et à avoir des nouveaux appareils à empreinte. À Troyes dans l'Aube, la mairie a déjà une machine supplémentaire depuis mai. Ce qui lui a permis de passer de 67 jours à 45 jours d'attente. Mais cela reste toujours au-dessus des délais d'avant-Covid, d'autant qu'une fois vos dossiers enregistrés en mairie, il faut ensuite 30 jours pour qu'ils soient traités en préfecture. Au total, comptez donc 80 jours pour obtenir votre passeport. TF1 | Reportage J. Cressens, R. Rosso, C. Marchina