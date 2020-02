Passer à l'agriculture biologique : si difficile pour les agriculteurs ?

Il y a trois ans, Jérôme Chenevière est passé à l'agriculture biologique. Cet agriculteur a dû repenser complètement son mode de travail. Protéger son blé sans épandre aucun pesticide lui prend dix fois plus de temps. Il reçoit des aides de la région Île-de-France, mais sa conversion au bio lui a coûté 60 000 euros. Et il n'espère pas les regagner de sitôt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.