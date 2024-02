Pâtes à tartiner : la guerre des marques

C'est une gourmandise qui réveille chez nous une grande culpabilité, la pâte à tartiner. La star, c'est Nutella, avec près d'un million de pots vendus par jour en France, elle est même en tête de gondole dans les magasins. Mais depuis quelques années, plusieurs marques tentent de prendre sa place, crunchy, aux cacahuètes, sans huile de palme ou encore bio. Si ce marché attire autant les convoitises, c'est parce que les ventes ne cessent de progresser. Plus 15%, rien que l'an dernier. Mais que valent ces nouvelles recettes et peuvent-elles vraiment détrôner le leader du marché ? Dans le nord de l'Italie, voilà seize ans que le fabricant s'est lancé dans la bataille des pâtes à tartiner. On y produit 100 000 pots par jour, d'une recette gardée très secrète. Défense d'entrer pour notre équipe, nous ne verrons aucun mélange, aucune étape de fabrication. On nous emmène plutôt dans un laboratoire, nous présenter les ingrédients. Le prix au kilo est environ 3,50 euros plus chers que le leader du secteur. Pour se faire une place sur ce marché très disputé, la marque a donc dû innover en matière de goûts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, E. Fourny, A. Ponsar