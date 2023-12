Pâtes, chips, cacao... les prix vont enfin baisser !

Un couple de retraités touche à peine 2 500 euros par mois à deux. Dans une enseigne de la grande distribution, deux produits devraient voir leur prix baissé dans les prochaines semaines. Enfin des baisses de tarifs annoncées, mais vous les attendiez aussi sur d'autres produits. Bientôt d'autres bonnes nouvelles dans les rayons. Selon un célèbre cabinet de conseil, le prix de quatre produits alimentaires de base devrait diminuer en 2024. Moins 3% pour la farine, baisse de 6% pour le chocolat et le sucre et même, moins 10% pour le café. Comment expliquer ces futurs baisses de prix ? Le cours des matières premières comme le blé par exemple, ralenti depuis plusieurs mois, et cela se répercute enfin dans les rayons. Mais attention, n'imaginez pas retrouver le prix il y a deux ans, avant le début de l'inflation. Les négociations commerciales entre la grande distribution et les fabricants se poursuivront jusqu'en janvier 2024, avec à la clé peut-être, des efforts sur le prix d'autres produits. TF1 | Reportage R. Sygula, M. Laurent, H. Massiot