Pâtes, riz : les industriels mettent les paquets

De toutes les formes, pour tous les goûts, qu’ils soient natures ou cuisinés, le riz et les pâtes sont des incontournables de nos placards. Face à l’appétit grandissant des Français pour les pâtes, les marques innovent. Pour la première fois, le leader du marché nous a ouvert les portes de son usine à Nanterre (Hauts-de-Seine). Dans l’usine, 180 millions de paquets de pâtes sont fabriqués chaque année. En plus des grands classiques, la marque travaille depuis un an sur des nouveaux dessins de pâtes. Mêmes ingrédients, mêmes recettes, mais des pâtes vendues 30 centimes plus chers que les classiques. Comment expliquer cette différence ? La marque, réalise-t-elle plus de marge sur ces nouvelles pâtes ? Miser sur des produits plus élaborés, monter en gamme pour attirer les consommateurs, la stratégie est payante pour les marques. Aujourd’hui, les pâtes premium représentent près de 22 % des ventes. Les Français sont de plus en plus séduits par des produits cuisinés, comme le riz. Dans l’usine « Mars Food », 300 000 sachets de riz cuisinés sortent de l’usine tous les jours. Pour répondre à la demande en hausse, il a fallu s’adapter. La portion coûte en moyenne 1,70 euro. Une offre à petit prix, pratique, rapide, qui explique le succès du produit. L’année 2022, les riz cuisinés représentaient 13 % du marché, soit 56 millions d’euros. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Couturon, S. Deperrois