Patients en fin de vie : comment organiser les visites ?

Les services de réanimation et les Ehpad vont devoir s'adapter pour rendre possible les visites aux personnes en fin de vie. Emmanuel Macron a indiqué lundi soir dans son allocution que les hôpitaux et les maisons de retraite pourront organiser ces visites en respectant les règles sanitaires. Deux établissements près de Lille ont déjà pris des mesures en ce sens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.