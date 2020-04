Patients guéris du coronavirus : une longue convalescence en perspective

Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au virus. Mais, les médecins enregistrent aussi des cas graves chez les adultes bien plus jeunes et en bonne santé. Après l'hospitalisation, la convalescence est souvent longue et difficile. Comme c'est le cas d'un ancien sportif de haut niveau, âgé de 39 ans. Il a frôlé la mort. Désormais hors de danger, son combat continue, tout comme les milliers de patients sortis guéris de l'hôpital. Ils ont encore besoin de soins à la maison.