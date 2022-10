Pâtisserie : une imprimante à gâteaux

Au chocolat, à la framboise ou à la pomme... Il y en a pour toutes les papilles. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ces gâteaux sortent d'une imprimante 3D. En Normandie, des ingénieurs nous font découvrir une machine unique au monde. Comme tous les gâteaux, les ingrédients de base sont les mêmes. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau, mais la suite est plus surprenante, comme l'a montré Julien Kistner, ingénieur à "La pâtisserie numérique". Cette machine a l'avantage d'être autonome. Donc, pendant qu'elle fonctionne, on peut faire d'autres choses à la place. La dernière étape concerne le démoulage, une chasse au trésor dans la peau d'un archéologue. Place maintenant à la garniture. Stéphane Campo est l'un des professionnels à pouvoir tester l'invention. "Il n'y a pas de limites sur la créativité. Donc, on va passer à des contenants qui vont devenir aussi intéressants que le contenu", précise ce pâtissier chez "Tartes du Monde" à Bruxelles (Belgique). Des gâteaux en forme de toiles ou d'animaux, tout est possible. Seuls 25 professionnels profiteront d'ici la fin de cette année 2022 des premiers prototypes. Les pâtissiers du dimanche, eux, devraient encore s'armer de patience parce qu'il faudra attendre avant d'en avoir un exemplaire à la maison. TF1 | Reportage A. Basar, S. Fortin