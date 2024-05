Pâtisseries géantes : le plaisir XXL

À première vue, le croissant de la Maison Philippe Conticini est tout à fait ordinaire. Mais une fois sorti du four, c'est une viennoiserie de taille XXL. Avec 40 centimètres de large sur 32 centimètres long, il est difficile de passer à côté. Ce sont les produits phares de cette pâtisserie renommée, dont les principaux acheteurs sont des touristes. Dans l'atelier, la confection n'est pas si différente de celles des croissants normaux, exceptés les proportions. Il est de même pour son homologue, le pain au chocolat. Pour vous offrir un pain au chocolat géant, dix fois plus gros que ceux de taille normale, il vous faudra débourser 37 euros. C'est 18 fois plus cher que la traditionnelle viennoiserie. Mais au-delà d'être rentable, l'objectif est de fidéliser la clientèle avec un concept fort, comme Dorian, jeune pâtissier et influenceur, dont les gâteaux grand format sont la marque de fabrique. Mais son gâteau XXL, il ne le vendra pas. Il sert seulement de publicité sur les réseaux sociaux, grâce auquel il vend des kits pour faire des pâtisseries au format classique à la maison. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage V.L. Barrot, R. Roiné