Patrimoine : du mobilier d'époque bradé aux enchères

Photo de mauvaise qualité, annonce erronée, prix défiant toute concurrence… La vente en ligne avait de quoi surprendre. Une console de 1 780, mise à prix 40 euros, vendue à 2 250 euros, mais désormais estimée à plus de 13 000 euros. Vingt sièges de style Louis XVI, proposés à 170 euros, adjugés à 6 240 euros, et maintenant estimés à au moins 300 000 euros. Pour ce spécialiste, c’est un trésor qui a été bradé. Des meubles de plus de 200 ans, parfois présentés comme de vulgaires copies. Au mois de juin 2022, à cause d’un déménagement, le château de Grignon, propriété du ministère de l’Agriculture, s’est vidé d'une partie de son mobilier dans la précipitation. Un fiasco selon l’un des journalistes qui a révélé l’affaire. Même si la vente a bien eu lieu, il existe néanmoins pour l’État une marge de manœuvre. « La vente peut être annulée puisque vu les règles du code du patrimoine, la loi n’a pas été suivie. Mais, elle n’a pas été suivie par les vendeurs », estime Didier Rykner, journaliste et historien de l’art. Des négociations sont en cours avec les acquéreurs, pour tenter de récupérer le mobilier bradé. TF1 | Reportage T. Misrachi, P. Lormant, P. Bouffard