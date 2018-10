Patrimoine : Lisbonne à vendre

L'année 2017, plus de 17 000 Français se sont installés au Portugal. Pour cause, dans le pays, les lois fiscales sont très favorables aux investisseurs étrangers. Ce qui n'est pas sans conséquence, car les prix de l'immobilier ont bondi de 20% en un an. Et près de 2 000 familles ont été expulsées de leur logement à Lisbonne. Un appartement sur deux est aujourd'hui vendu à des étrangers. Alors, la capitale appartient-elle toujours aux Portugais ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.