Patrimoine national : le renouveau du bistrot

Au bistrot parisien "Le Pan Coupé", rien n'a changé ou presque, depuis plus de 30 ans. Décor kitsch, omelette à huit euros, c'est le bistrot le moins cher du quartier, mais les clients viennent surtout pour l'ambiance. Les bistrots comme celui-ci, il en reste de moins en moins, 200 000 dans les années 60 contre 34 000 aujourd'hui, disparus au profit de la restauration rapide. En 2022, 25 % de faillites sont enregistrées, mais autant de créations parmi la nouvelle génération de repreneurs. De plus en plus de jeunes entrepreneurs, des anciens de la finance et de l'immobilier, investissent dans des bistrots. Peu importe le lieu, les codes du bistrot sont universels, carreaux de ciment, banquettes en skaï et comptoirs en zinc. Pour sauver les bistrots français, Romain Vidal, gérant du bistrot "Le Sully", veut les faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au même titre que la baguette. Une tradition française soutenue par l' État, qui a lancé un programme de création de Cafés, notamment dans les communes rurales, avec des loyers modérés. En trois ans, 3 000 personnes se sont portées candidates pour la reprise d'un bistrot. TF1 | Reportage E. Despatureaux. J.Y. Mey