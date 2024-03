Patrouilleur tué sur l'autoroute A8 : sa famille prend la parole

Tony Nellec venait de fêter ses 54 ans. Depuis 20 ans, il travaillait sur l'autoroute. Il laisse cinq enfants derrière lui. Le dernier message qu'il leur a envoyé : "J'aimerais que tu rentres par le bord de mer, car l'autoroute, c'est une piscine avec risque d'aquaplaning". L'aquaplaning, c'est la cause d'un premier accident sur l'autoroute A8 sur lequel Tony et l'un de ses collègues interviennent. Ils sont percutés par une voiture roulant à très vive allure. Le jeune conducteur n'avait le permis que depuis trois mois. Il est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Des accidents de ce genre ne sont pas rares. Tony Nellec racontait souvent à sa famille les dangers qu'il rencontrait. L'imprudence des automobilistes peut être fatale pour les travailleurs de la route vulnérables. Sa fille s'en était rendu compte en croisant son père en pleine intervention. Pour alerter, le patrouilleur avait témoigné dans Nice-Matin et faisait régulièrement de la prévention. C'est pour continuer à porter ce message que sa famille prend la parole. TF1 | Reportage A.Flieller, D. Guido