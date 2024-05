Patrouilleurs d'autoroute : une vie en suspens

Les patrouilleurs travaillaient sur cette autoroute dans la nuit du jeudi à vendredi. Des travaux nocturnes pour éviter le trafic lorsqu'un chauffard a percuté leur fourgon. Celui-ci était fortement endommagé. Et deux agents autoroutiers qui se trouvaient à l'intérieur ont été blessés et extrêmement choqués. Ce cas est loin d'être isolé. Depuis de le début de l'année, c'est la treizième fois qu'un fourgon en intervention est percuté, rien que sur les réseaux Vinci Autoroute, malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures de prévention. Le mois dernier, un patrouilleur est décédé, fauché par un chauffard. Regarder la route, ralentir à l'approche d'un véhicule en intervention et changer de voie, c'est ce que l'on appelle un corridor de sécurité. Cette règle est inscrite dans le Code de la route, mais elle n'est pas assez respectée. En témoignent ces images, dans la vidéo en tête de cet article, de vidéosurveillance sur les autoroutes françaises ces dernières années. Vinci Autoroute multiplie les actions de sensibilisation en exposant, par exemple, des fourgons accidentés sur le bord de route. Plus globalement, la mortalité routière a augmenté de 31% au mois dernier par rapport à mars 2023. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Erhel, E. Alonso