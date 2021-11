Pau : une laiterie en centre-ville

À 7 heures du matin en plein centre-ville de Pau, Joany et Axel sont déjà au travail. Axel prépare les crottins de chèvre, pendant que Joany s'occupe de l'affinage. Ces deux anciens salariés de l'industrie laitière ont créé une laiterie urbaine. Leur fromage est fabriqué au cœur du quartier commerçant de Pau. Leur objectif est de faire découvrir le métier de fromager aux citadins. La cave d'affinage donne donc directement sur la rue et la fabrication du fromage est retransmise en direct dans la boutique. Un tiers de fromages vendus en rayon sont fabriqués sur place grâce à du lait produit localement. Il suffit de 30 minutes de route pour rejoindre l'élevage de Romain, qui leur fournit le lait de chèvre. Un lait acheté à l'éleveur près de 10% au-dessus des prix du marché. Et parce que les deux fromagers font tout par eux-mêmes, les produits qu'ils fabriquent sont également vendus 10% moins cher que chez les crémiers traditionnels. Ce circuit-court d'un nouveau genre inquiète-t-il les fromageries du quartier ? Amandine, une commerçante installée en face de la laiterie n'y voit pas d'inconvénient. Ces nouveaux fromagers n'en sont qu'à leurs débuts. L'Hexagone compte déjà une petite dizaine de laiteries urbaines.