Pause déjeuner : le retour en force de la gamelle

Dans cette agence de marketing à Lyon (Rhône), c'est la queue à l'heure du déjeuner. Tout le monde a sa gamelle. Le repas est une organisation. Les salariés de cette boîte ne vont plus au restaurant le midi. Tout le monde apporte son repas au travail. Cette pratique est devenue de plus en plus courante. En moyenne, un employé sur deux prend sa gamelle au moins une fois par semaine au bureau. Alors, les restaurants affichent beaucoup moins de clients le midi, à l'heure du déjeuner. Leur chiffre d'affaires est en nette baisse. Au même moment, c'est l'affluence dans une boulangerie. Les snacks et plats à emporter sont de plus en plus prisés par les travailleurs. C'est convivial de manger au travail. Mais c'est également un gain de temps important. Dans cette entreprise de Lesménils en Meurthe-et-Moselle, par exemple, les salariés veulent savourer leur pause déjeuner. C'est pratique et le fait de ne pas se déplacer évite le stress de la route. Les salariés aiment prendre son temps à midi. En moyenne, les Français s'accordent une pause de 50 minutes pour déjeuner. TF1 | Reportage S. Prez, V. Dietsch, D. Paturel