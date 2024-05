Pause déjeuner : un business florissant

À l'heure de la pause déjeuner, ce sont chaque jour plus de trois millions de Français qui achètent leur repas en dehors de leur lieu de travail, un marché fructueux, notamment pour les boulangeries. Dans une boulangerie de l'Essonne, le sandwich est le produit le plus vendu le midi. Mais le roi du casse-croûte partage son territoire avec d'autres plats moins traditionnels. De la soupe ou encore des pâtes, la boulangerie se diversifie. Une source de revenu devenue indispensable pour cette boulangerie, la pause déjeuner représente un tiers de son chiffre d'affaires. Ce succès des plats plus équilibrés, une chaîne de restaurants en a fait sa spécialité. En banlieue de Bordeaux, à la carte de l'un des derniers à avoir ouvert, il y a principalement des salades à composer. Avec des produits qui nécessitent peu de préparation, la recette est plus que rentable. Les prix s'envolent en fonction des formules et font parfois grincer des dents. Pour autant, le concept a trouvé son public. Il y a déjà 75 restaurants dans toute la France, auxquels devraient s'ajouter 25 établissements de plus d'ici la fin de l'année 2024 et la marque ne compte pas s'arrêter là. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Petit, H. Riou du Cosquer