Pauvreté : qui sont les nouveaux précaires créés par la crise sanitaire ?

Les semaines de confinement, les faillites d'entreprise, les suppressions d'emploi se traduisent de manière très humaine et très concrète. Le Secours populaire a révélé ce mercredi qu'entre les mois de mars et de mai, environ 1,3 million de personnes ont sollicité l'aide de l'association, et près de la moitié était inconnue jusque-là. Découvrez les témoignages de certains d'entre eux, recueillis par nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.