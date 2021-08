Payer en plusieurs fois : pourquoi les Français s'y mettent

Il y a encore quelques mois, ce père de famille aurait longuement hésité avant de s'offrir cette nouvelle guitare à un peu plus de 200 euros. Mais avec la possibilité ici de la payer en trois, voire quatre fois sans frais, ça change tout. Une fois ses données bancaires enregistrées et son inscription validée par SMS, il ne lui reste qu'à payer, pour l'instant, 51,76 euros et trois mensualités de 51,74 euros. C'est ce qu'on appelle le paiement fractionné. Dans ce magasin, il s'affiche désormais partout, comme ici pour les jeux vidéo ou, plus surprenant, les fournitures scolaires. "Si on doit prendre une calculatrice, le sac, l'agenda... Ça monte vite. Effectivement, c'est assez nouveau et ça se développe pas mal. Un client sur deux est déjà intéressé de base", explique la directrice du magasin. Même engouement sur Internet où de plus en plus de sociétés proposent d'échelonner vos paiements. Un tiers des français y a eu recours en 2020. Un succès, notamment parce que ces mini-crédits sont bien moins contraignants qu'un crédit classique. "Vous n'avez pas besoin en tant que consommateur de remplir un dossier de crédit. C'est aussi pour ça que cette solution est plébiscitée par les clients parce que c'est extrêmement simple d'y recourir", souligne Jean-Pierre Viboud, directeur général de la banque en ligne Oney. Ces entreprises se rémunèrent via une commission, parfois payée par le client. Mais le plus souvent, par le commerçant. C'est le cas de cette gérante d'une boutique de prêt-à-porter. Elle doit verser jusqu'à 5% de commissions sur chaque vente. Mais selon elle, l'opération reste très rentable : "au départ, les clientes étaient venues pour une pièce. Donc sachant qu'il y a cette facilité de paiement, elles vont repartir avec deux ou trois pièces. Forcément, ça nous aide aussi à augmenter notre panier". Effectivement, "elles peuvent se lâcher un peu plus". Attention tout de même au revers de la médaille : si vous ne remboursez pas vos échéances, vous risquez des pénalités sur votre facture finale, voire une procédure de recouvrement.