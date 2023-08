Payer en plusieurs fois sans frais, quels avantages ?

Dans une grande enseigne d'ameublement, la mention "payer en trois fois sans frais", est affiché partout, sur chaque étiquette. Seule condition au paiement fractionné, le rembourser dans un délai de 90 jours. Désormais, tout ou presque, se paie en plusieurs fois : les meubles et les appareils électroménagers, mais aussi, les fournitures scolaires de vos enfants. Et depuis quelques semaines, ce service est proposé par la SNCF, pour vos billets de train. Mais la grande nouveauté, ce sont les banques qui vous proposent d'étaler vos achats en seulement quelques clics. Cela ne prend que quelques secondes sur l'application de votre banque en ligne. Attention, tous les achats ne sont pas éligibles, comme les jeux d'argent, les armes, les sites pornographiques, ou les contraventions par exemple. Dans le cadre d'un paiement fractionné, rien n'oblige les organismes financiers à vérifier si vous pouvez rembourser. Et si vous ne remboursez pas, vous payerez aussi des pénalités. Face à ce nouveau risque de surendettement, l'Union européenne est sur le point de voter une directive. Le but, c'est de mieux encadrer ce crédit, qui ne dit pas encore son nom. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Moncelle, P. Marcellin