Le paiement fractionné, une pratique qui fait recette

Payer en trois ou quatre fois : près de quatre Français sur dix utilisent régulièrement le paiement en plusieurs fois. Au palmarès des produits les plus achetés en paiement fractionné, on retrouve l’électroménager, le téléphone et la réservation de vacances. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? Pas forcément si l'on prend en considération les frais cachés. En témoigne, dans notre reportage, un ordinateur affiché au prix de 479 euros et payable en quatre fois. En y regardant de plus près, des intérêts s’appliquent : l'équivalent de plus douze euros.