Pays-Bas : au cœur de la plus grande fabrique de fleurs du monde

Bienvenue aux Pays-Bas, l'autre pays de la fleur où on peut voir des champs colorés à perte de vue. Au printemps, le spectacle est à chaque fois enivrant. Un géant mondial, les Pays-Bas sont à la fleur ce que la Silicon Valley est au numérique. À dix kilomètres de Rotterdam, des fleurs par millions poussent sous des serres gigantesques dans la plus grande fabrique de fleurs du monde. Lorsque vous achetez un bouquet de fleurs, rien n'est laissé au hasard. Dans ce lieu, on décide de tout : la taille, la couleur et la forme. Un peu comme dans une maison de haute couture. On y scrute les tendances et le goût des consommateurs pour le monde entier. C'est le cas par exemple des marguerites, qui existent en couleur orange ou en blanc. Cette dernière est d'ailleurs la tendance cette année. Mais le sélectionneur va surtout regarder la qualité du bouton au cœur des pétales. Alors, comment fait-on pour fabriquer des fleurs ? Pour cela, il faut s'équiper de blouse et charlotte sur la tête. Ensuite, pénétrer dans un laboratoire avec une ambiance de vaisseau spatial. Les biologistes y travaillent avec une pince à épiler. La suite dans le reportage ci-dessus.