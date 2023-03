Pays-Bas : des solutions pour rendre les élevages moins polluants

Au nord des Pays-Bas, les pâturages sont à perte de vue. Dans cette région laitière du pays, les fermes n’ont cessé de s'agrandir ces 30 dernières années, comme celle de Henk et Trienke Elshof, éleveurs laitiers à d’Oldetrijne. Ils possèdent 260 vaches laitières. Mais le gouvernement leur demande de faire machine arrière, de se séparer de 80 de leurs bêtes. Les élevages polluent, ils rejettent de l’azote. Et tous les éleveurs du pays sont concernés. Le gouvernement souhaite réduire le cheptel d’un tiers d’ici à 2030. Une somme de 24 milliards d’euros sur la table pour acheter les exploitations les plus polluantes, quitte à exproprier les éleveurs. En été 2022, ils étaient des dizaines de milliers à protester dans tout le pays. Une mobilisation historique, car les Pays-Bas ont bâti leur économie sur l’élevage. La quantité de fumier est tout aussi impressionnante. Ce qui constitue le principal problème. Le fumier émet dans l’atmosphère de l'ammoniaque, un mélange d’azote et d’hydrogène qui sont nocifs pour notre santé, et dévastateur pour la biodiversité. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre