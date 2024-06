Pays-Bas : la cité de Rembrandt

Tous les charmes des Pays-Bas sont réunis ici, dans la ville de Leiden. Les innombrables canaux et le vieux moulin en bois ne passent pas inaperçu. Sur les canaux, le point de vue est encore plus époustouflant. Une architecture particulière est mise en avant, notamment une différence avec l'Amsterdam, la hauteur des maisons. Nous passant devant un moulin qui ressemble à celui du père de Rembrandt qui était meunier. La maison familiale du peintre se trouvait juste à côté. Ilonka Van Gerven, une habitante, nous montre son emplacement exact. La maison est détruite et remplacée par un immeuble moderne. Il est difficile d'imaginer comment elle était. Mais avec une application, on peut revoir l'état des lieux à cette époque. Un musée de Leiden expose des tableaux peints par Rembrandt. Par ses œuvres, il représentait ses parents. L'artiste avait dix-huit ans au moment de la création de certains tableaux et on constate son indéniable talent. À Leiden, on se souviendra toujours du passage de Rembrandt, l'un des peintres les plus talentueux de l'Histoire. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette