Pays-Bas : là où la contestation agricole a commencé

La ferme héritée de son père, Jeroen Van Maanen n'en est plus le propriétaire. À cause de nouvelles normes environnementales, il a dû vendre 80 vaches. Un cheptel trop petit, plus assez rentable. Il a tout cédé à un éleveur beaucoup plus gros que lui, il est désormais salarié. "On a un sentiment d'injustice. Vous savez, tout le monde réclame des règles plus strictes pour les agriculteurs, mais on n'a pas de compensation financière pour ça", confie Jeroen. Ce ras-le-bol est partagé par de nombreux paysans néerlandais. Le 1er octobre 2019, il roule huit heures sur son tracteur pour rejoindre La Haye, le siège du gouvernement des Pays-Bas. C'est là qu'est née la fronde agricole en Europe. Des milliers de tracteurs, plus de 10 000 agriculteurs étaient réunis ce jour-là. Et depuis cinq ans, la crise ne s'est pas calmée. Les fermes occupent la moitié de la surface du pays, treize fois plus petit que la France. Le modèle, une agriculture ultra intensive, au point que les Pays-Bas sont devenus le deuxième exportateur mondial.