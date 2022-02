Pays-Bas : le pays du plein emploi

Nicolas Dubus est stratégiste crédit chez APG Asset Management à Amsterdam. Il vient tout juste d'arriver aux Pays-Bas. Il travaille dans la finance, mais jamais il n'avait imaginé finir à Amsterdam. Pour avoir son emploi, il n'a même pas postulé. On est venu le chercher. Le Français travaille a le sentiment que le marché de l'emploi est plus en faveur des salariés que des employeurs. Et cela s'explique par le plein emploi. Avec 3,8% de chômage, les Pays-bas se placent parmi les taux les plus bas du monde. On parle de plein emploi lorsqu'un pays a plus d'offres d'emplois que de personnes qui en recherchent. Aux Pays-Bas, pour 100 chômeurs, il y a près de 126 postes à pourvoir. Alors, les entreprises n'ont pas d'autres choix que de séduire pour attirer de la main-d'œuvre. Et c'est souvent en mettant généreusement la main au porte-monnaie. La pénurie de main-d’œuvre n'est pas sans conséquence pour le pays. Des restaurants sont contraints de fermer pendant le week-end. Les transports sont perturbés et les chantiers de la ville prennent du retard. Selon Sandra Phlippen, chef économiste chez ABN Amro Bank et chercheuse à l'Erasmus university Rotterdam, le plein emploi est une bonne chose, mais à petite dose. Sur le long terme, cela pourrait freiner la croissance économique. T F1 | Reportage I. Bornacin, M. Guiheux, R. Reverdy.