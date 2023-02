Pays-Bas : les fondus du fromage

C'est un voyage dans le cœur vert de la Hollande. Un endroit où tout semble figé dans le temps. Quelque part entre Amsterdam et Rotterdam, nous voici dans la vallée du fromage et aux Pays-Bas, qui dit fromage, dit forcément gouda. Notre découverte démarre donc dans une ville qui porte le même nom. La cité médiévale est une attraction touristique. Chaque année, plus d'un million de visiteurs viennent découvrir ces fromageries, parfois centenaires, qui proposent plus d'une cinquantaine de variétés de ce trésor national. Aux Pays-Bas, le gouda se retrouve à chaque coin de rue. Il se décline dans toutes les couleurs. Les Hollandais et le fromage, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Pour percer le mystère du fromage hollandais, il a fallu se lever très tôt. Notre mission est d'assister à la première traite des vaches. Rianne de Wit, nous reçoit dans son exploitation, l'une des plus grandes des Pays-Bas. Elle abrite plus de 750 vaches. TF1 | Reportage A. Basar, P. Véron