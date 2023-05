Pays-Bas : un océan de fleurs

Les champs de fleurs paraissent irréels. On a l’étrange impression que cette région des Pays-Bas s'est recouverte comme par magie d'un somptueux tapis multicolore. On y trouve des tulipes, mais aussi des crocus ou des jacinthes. Le spectacle est d'autant plus envoûtant, quand on sait la fragilité de ces fleurs, avec une tige plus fine qu'un roseau, des pétales délicats, sensibles au moindre coup de vent. Alors, sur le bord des routes, des touristes de passage immortalisent le moment. Certaines deviennent fleur au milieu des parterres. D'autres prennent des photos. Et quand on aime les fleurs passionnément, il faut venir au Keukenhof. C' est un parc unique au monde. L'entrée est payante, à quinze euros. À l'intérieur, la fleur étant majesté. Dans ce royaume, la tulipe est reine. Les parterres sont dessinés partout comme le tableau d'un impressionniste. Ourlée d'un gazon moelleux, l'harmonie est parfaite. Dans ce parc, on compte une centaine de jardiniers à temps plein. Ils sont obsédés par le détail, la minutie est une religion. Patrick Dijk, jardinier, y chasse le moindre défaut. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette, B. Agirbas