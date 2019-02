Pays basque : le beau temps dope les réservations !

Ce mercredi 20 février 2019, il a fait 20°C à Biarritz. La météo a incité les vacanciers à réserver à la dernière minute. Dans le sud-ouest, les professionnels multiplient les offres à prix cassé. Sur le littoral, la basse saison offre des tarifs plus abordables. Pour l'hébergement, c'est en moyenne deux fois moins cher qu'en période estivale. Le rebond du tourisme en février profite à tous les professionnels du secteur cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.