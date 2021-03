La vallée dynamique des Aldudes au Pays basque

Ils ont réalisé leurs rêves, vivre dans la vallée des Aldudes. Une maison de 133 mètres carrés, un panorama sur la montagne et un avenir professionnel. Une situation inespérée pour Marina qui vivait il y a peu dans un appartement à Bayonne. Elle et son compagnon sont ouvriers dans des coopératives de transformation agricole. Le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans la vallée des Aldudes. À contre-courant des zones rurales, la vallée jouit d'un succès presque insolent, avec 3% de chômage. Pour aboutir à des installations durables, les entreprises vont jusqu'à chercher du travail pour les conjoints. La vallée a beau être reculée, elle s'est ouverte grâce à un service de transport et est devenue un point d'attraction. Elle compte aujourd'hui trois écoles pour mille habitants dans trois villages. La crèche va s'agrandir pour essayer d'absorber la longue liste d'attente. C'est l'une des priorités du maire de Banca. Un élu agriculteur très investi. Après avoir perdu les deux tiers de ses habitants, les Aldudes se repeuplent. Une revanche sur l'histoire dans l'une des vallées les plus isolées de France.