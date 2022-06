Pays basque : les locations touristiques dans le viseur

Il suffit de se promener à Saint-Jean-de-Luz pour constater le problème. Avec des dizaines de volets fermés, la ville compte plus de 40 % de résidence secondaire. L'agglomération du Pays basque pense avoir trouvé la solution. À partir de demain, il sera très difficile de proposer un meublé touristique à la location. "Je suis propriétaire d'un appartement donc meublé. Si je veux louer demain, il faut que je sois propriétaire d'un local qui n'a pas d'usage d'habitation, le transformer à usage d'habitation à l'année", explique David Hiribarren, agent immobilier, président du Carmen. Autrement dit, louer sa résidence secondaire pour une courte durée sera quasi-mission impossible. Une mesure radicale assumée par Jean-René Etchegaray, président (DVD) de la communauté d'agglomération du Pays basque. "En deux ans, nous avons augmenté les meublés de tourisme de 150%. Notre jeunesse est quasiment condamnée à une forme d'expropriation de fait, d'impossibilité en tout cas de pouvoir se loger", affirme-t-il. Dès demain, Mickaël, propriétaire d'un studio à Saint-Jean-de-Luz, va donc devoir retirer son annonce. Louer à la semaine lui rapporte deux fois plus qu'une location à l'année. Sans ces revenus, impossibles de rembourser son crédit immobilier. "Je pense que c'est un appartement que je vais vendre. Je ne pense pas d'ailleurs, je suis sûr. J'ai déjà des acheteurs potentiels qui ne sont pas de la région. Et ce sera un appartement qui ne servira que pour qu'ils viennent en mars. Donc, le problème de logement ne sera pas résolu", dit-il. Mickaël ainsi qu'une cinquantaine de propriétaires et de professionnels ont attaqué la mesure en justice. Ils s'inquiètent notamment de ses conséquences sur l'économie locale. TF1 | Reportage V. David, C. Dupoizat