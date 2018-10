"Mon pays c'est l'amour" : l'album de tous les records

L'album posthume de Johnny Hallyday bat tous les records, avec 631 473 exemplaires vendus depuis sa sortie le vendredi 19 octobre 2018. Jamais dans l'histoire de la musique, un disque n'avait suscité autant d'engouement. Plus encore, 800 000 autres exemplaires sont d'ores et déjà en réédition pour alimenter le marché de la musique qui n'a plus l'habitude de ce genre de succès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.