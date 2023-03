Pays de Galles : à flanc de falaise

Sculptées par les vents et les marées, ces falaises impressionnantes cachent des plages à l'eau turquoise. Au confins de l'ouest du Pays de Galles, le Pembrokeshire (Pays de Galle) est une région pleine de caractères. Le long des 280 kilomètres de ce chemin côtier protégé, de nombreux promeneurs viennent braver les aléas météorologiques. La légende locale raconte que dans ce lieu, le nombre de marche n'est pas le même en montant qu'en descendant. Nous avons compté et en effet, les chiffres n'étaient pas les mêmes. Kerry Thomas, co-créateur du "The Lovespoon Workshop" au Pays de Galles, fabrique des cuillères d'amour, des objets offertes par les hommes à leurs fiancées. À ce jour, leur fils continuent la tradition. Chaque cuillère raconte une histoire unique. Les Corgis, ces chiens adorés par la reine Élisabeth II, viennent d'ici. On les appelle d'ailleurs Pembroke Corgi. Les chiots seront envoyés partout dans le monde. Dans cette région rude, les Gallois ont appris à tirer parti de la richesse de la terre, mais aussi de celle de la mer. La biodiversité du Pemnrokeshire vaut le détour. Quand la douceur d'un couché de soleil enveloppe les aspérités de ses paysages, le Pembrokeshire dévoile sa beauté préservée. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvir