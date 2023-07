Pays nantais : le vignoble méconnu

Il suffit de sortir de Nantes, à 20 minutes de voiture tout au plus, pour découvrir une région méconnue, souvent délaissée au profit de la côte ou des bords de Loire. Pourtant, le vignoble nantais regorge de richesses, à commencer par son terroir. C'est le pays du Muscadet. Vincent Lieubeau parcourt les rangs de ses vignes, qui ont plus de 70 ans. Sa famille cultive le vin depuis le XVIIe siècle. Convertis à l'agriculture biologique, ils font aussi appel à Camille et à Hermione pour travailler certains partiels. Le labour au cheval revient peu à peu dans le vignoble. Il travaille avec son frère, François Lieubeau et sa sœur. Tous les trois défendent les vins familiaux, et le Muscadet qui a pourtant longtemps souffert d'une réputation de vin de comptoir. Le Muscadet tire sa minéralité des roches qui se trouvent sous nos pieds, du schiste et du granite. Pour l'observer à l'œil nu, il faut se rendre là où le paysage viticole s'affaisse soudainement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche, X. Baumel