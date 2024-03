Paysages féériques : quand l'Islande fait rêver Hollywood

Sur une île volcanique, la nature est un décor sans cesse renouvelé. Les plus grands glaciers d'Europe, des parcs naturels sculptés par l'activité des plaques tectoniques, des plages, l'Islande séduit de plus en plus les réalisateurs de films et de séries, mais aussi les touristes qui reconnaissent les paysages vus à l'écran, comme une cascade, célèbre dans le monde entier. Voir en vrai les décors de leur série préférée, c'est ce qui a attiré des étudiants espagnols. C'est la diversité des paysages qui attirent de nombreux réalisateurs en Islande et, notamment, les longues plages de sable noir. Ces lieux de tournages deviennent des attractions touristiques et contribuent au développement de cette industrie. L'Islande a accueilli 1,7 million de visiteurs étrangers en 2023. Star Wars, productions Marvel ou encore Interstellar de Christopher Nolan, l'Islande a la cote auprès d'Hollywood. Mais c'est aussi parce que le pays propose des incitations fiscales importantes. Producteur pour organiser les tournages, Elli Cassata sait que c'est un argument de poids. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor