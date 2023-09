Paysagiste : un métier d'avenir

Dans une école au sud-est de Paris, c'est le jour de la rentrée. Parmi les élèves, il y a un artiste, une publicitaire, un podologue et une secrétaire médicale. Mais que font-ils tous dans la même classe ? Que peuvent-ils bien étudier en commun ? Ils ont entre 30 et 50 ans, sont en reconversion et veulent devenir paysagistes. Amandine, par exemple, faisait de la sécurité informatique. "Je n'ai pas forcément été bien orientée dans mon parcours scolaire. Mais je pense que, dans ma génération, on n'a pas peur justement de changer la donne", confie-t-elle. La filière végétale attire de plus en plus. Cette année, il y a trois fois plus de candidats que de places disponibles dans cette école. Baptiste, lui, cherchait un emploi. Il était au chômage depuis le Covid. "Et un jour, j'avais rendez-vous avec une femme de Pôle emploi au téléphone et elle me dit : 'Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?'. Je vais faire des légumes", raconte-t-elle. L'agent au téléphone lui suggère alors l'Ecole Du Breuil. Selon le directeur de cette dernière, tous les élèves sont embauchés dès la sortie de l'école. Plus de 12 000 emplois ont été créés dans le paysagisme en 2022. Partout en France, malgré le nombre croissant de jardiniers diplômés, les entreprises et les collectivités cherchent toujours de la main-d'œuvre. TF1 | Reportage J. De Francqueville, J.F. Drouillet, Frédéric Jolfre