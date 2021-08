PCR, antigéniques : combien coûtent vraiment les tests ?

Des milliers de personnes se font tester chaque jour pour savoir si elles sont infectées par le Covid-19. Mais, saviez-vous combien cela coûte ? Un test antigénique vaut 25 euros à l'Assurance Maladie. Pour un PCR en laboratoire, c'est presque le double, près de 44 euros. Avec le pass sanitaire, la demande explose. Nous avons pris les chiffres de la semaine dernière. La note est salée. Près de 4 millions de tests PCR et antigéniques ont été réalisés en sept jours. Cela fait près de 137 millions d'euros. Et si on fait le total depuis le début de l'épidémie, 5,5 milliards d'euros ont été déboursés par l'État. "C'est une décision aussi politique d'avoir voulu rendre gratuit l'ensemble des tests pour tous les Français depuis le 14 juillet 2020. Et c'est une politique propre à la France puisque dans beaucoup d'autres pays, les patients participent et paient une partie de leurs tests", explique François Blanchecotte, président national du syndicat des biologistes (SDB). À partir de la mi-octobre, les tests ne seront plus gratuits sauf si vous avez une prescription. Combien cela vous coûtera-t-il ? C'est difficile à dire pour le moment, mais cela pourrait se rapprocher de ce que paient actuellement les touristes étrangers quand ils viennent en France, soit 44 euros le PCR et 25 euros l'antigénique. Le plus économique resterait donc les autotests avec cinq euros l'unité à effectuer sous le contrôle d'un professionnel de santé.